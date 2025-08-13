Малик Тиау подсили защитата на Нюкасъл

Нюкасъл продължава с привличането на нови попълнения. Англичаните взе Малик Тиау, съобщиха официално от клуба. Финансовите детайли между германеца и „свраките“ не бяха разкрити, но според медиите на Острова става дума за трансферна сума от 34.6 милиона британски лири. Централният защитник именно тази зона на тима, като той идва от Милан.

Наистина сме доволни, че Малик е с нас. Той е играч, на когото се възхищавам от дълго време и някой, който ще добави качество към нашите защитни опции", каза мениджърът на Нюкасъл Еди Хау в изявление.

24-годишният футболист е третото попълнение на Нюкасъл през летния трансферен прозорец след Антони Еланга и Аарън Рамсдейл. Юго Екитике, Шешко, Джеймс Трафърд и Жоао Педро избраха да продължат кариерата си на други места.

Защитникът започна професионалната си кариера в Шалке 04, преди да се присъедини към Милан през 2022-а, като записа 84 мача за клуба. Той има и три двубоя за националния тим на Германия.

Нюкасъл продължава подготовката си за първия мач от Висшата лига за новия сезон в събота срещу Астън Вила.