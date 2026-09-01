Манчестър Сити изравни британския трансферен рекорд за Енцо Фернандес

Манчестър Сити постигна споразумение за трансфера на полузащитника на Челси Енцо Фернандес срещу рекордните за Великобритания 125 милиона паунда.

Фернандес премина в Челси от Бенфика през 2023 година за тогавашната рекордна сума от 107 милиона паунда. Сегашният му трансфер изравнява рекорда от 125 милиона паунда, които Ливърпул плати за Александър Исак в последния ден на трансферния прозорец миналото лято.

Двата клуба преговаряха през последните 24 часа, а вече са постигнали окончателно споразумение.

25-годишният Фернандес предстои да премине медицински прегледи, след което ще подпише дългосрочен договор с Манчестър Сити. Очаква се личните му условия да не представляват проблем.

Аржентинският национал вече е работил с мениджъра на Сити Енцо Мареска по време на престоя на италианеца начело на Челси.

Мареска е настоявал отново да работи с Фернандес, след като през това лято Сити се раздели с редица полузащитници.

Фернандес не попадна в състава на Челси за победата с 4:3 над Брайтън във Висшата лига в неделя, както и за успеха с 2:0 срещу Лутън за Купата на лигата три дни по-рано. Според информации от Аржентина футболистът е поискал да не бъде включван в групата.

Челси беше поставил краен срок 17:00 часа британско време на 14 август за получаването на оферти от минимум 120 милиона паунда. Целта на клуба е била да сложи край на несигурността преди началото на сезон 2026/27.

Това е вторият път през това лято, в който Манчестър Сити подобрява собствения си трансферен рекорд. Преди това клубът привлече Елиът Андерсън от Нотингам Форест за 116 милиона паунда.

Фернандес става четвъртият футболист, преминал в клуб от Висшата лига за поне 100 милиона паунда през това лято. Преди него това направиха Морган Роджърс, който премина в Челси за 117 милиона паунда, Брадли Баркола, привлечен от Ливърпул за 123 милиона паунда, и Елиът Андерсън в Манчестър Сити.