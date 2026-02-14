Манчестър Сити се справи със Салфорд за Купата на Футболната асоциация

Манчестър Сити се наложи с 2:0 над играещия в четвъртото ниво в Англия (Лига 2) Салфорд Сити и се класира за петия кръг на турнира за Купата на Англия. Пристигналият през януари в отбора Марк Гехи се появи на терена в 65-ата минута на мястото на Джон Стоунс и оформи крайния резултат в края на срещата.

Още в 6-ата минута Алфи Дорингтън от Салфорд Сити си вкара автогол опитвайки се да изчисти опасно центриране на Райън Ет-Нури и даде преднина на елитния тим. След това вратарят им Джеймс Трафорд направи няколко отлични спасявания, за да остави отбора си в мача. Но 9 минути преди края стана 2:0. Мати Йънг отби центрирането на Раян Шерки в наказателното поле и топката попадна в Гехи, който отблизо насочи топката в мрежата.

Гехи през миналия месец игра за Кристъл Палас и според правилата на турнира, не би трябвало да играе за новия си отбор в турнира. Палас бяха отстранени от състезаващия се в аматьорските лиги Макълсфилд, което го освободи от тази рестрикция и вече може да се състезава и за Манчестър Сити.

През миналата година двата отбора се срещнаха отново, но в третия кръг и тогава тимът на мениджъра Хосеп Гуардиола спечели с разгромното 8:0.