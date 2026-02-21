Манчестър Сити спечели домакинството си на Нюкасъл с два гола на Нико О'Райли

Манчестър Сити победи Нюкасъл с : в 5-ия мач от 25-ия кръг на Висшата лига. Нико О'Райли бе героят за победителите с двата си гола.

Домакините откриха резултата на стадион "Етихад" в Манчестър в 14-ата минута. Нико О'Райли се разписа с плътен шут от границата на наказателното поле в близкия ъгъл.

"Свраките" възобновиха равенството осем минути по-късно. Изстрел на Люис Хол извън наказателното поле се отби в гърба на Райън Аит-Нури и попадна във вратата.

Нико О'Райли обаче удвои головата си сметка и върна преднината на "гражданите". Англичанинът засече с глава центриране на задна греда на Ерлинг Холанд.

До почивката възпитаниците на Еди Хау можеха да изравнят повторно, но гол с глава на Дан Бърн бе отменен заради засада.

Първият точен удар за гостите през второто полувреме дойде в 94-ата минута. Джанлуиджи Донарума изби в корнер изстрел на Харви Барнс.

Манчестър Сити остава на второто място в класирането с актив от 56 пункта. Нюкасъл заема 10-ата позиция в подреждането с 36 точки.

Останалите резултати от деня:

Уест Хем - Борнемут 0:0

Брентфорд - Брайтън 0:2

Челси - Бърнли 1:1

Астън Вила - Лийдс 1:1