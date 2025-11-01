Манчестър Юнайтед си тръгна с точка от гостуването на Нотингам Форест

Нотингам Форест и Манчестър Юнайтед поделиха по точка след 2:2 в мач от 10-ия кръг на Висшата лига. Домакините спряха серията на Юнайтед, който имаше три поредни победи.

Бразилският халф Каземиро даде преднина на отбора на Рубен Аморим преди почивката. Бразилецът засече с глава центриране от ъглов удар на Бруно Фернандеш.

След паузата, в разстояние на две минути, Марган Гибс-Уайт и Николо Савона направиха пълен обрат за домакините. Амад Диало изравни за "червените дяволи" десет минути преди края на редовното време. В добавените минути удар на Диало бе избит пред голлинията от защитник на Нотингам.

Лийдс без Илия Груев, който остана неизползвана резерва, загуби гостуването си на Брайтън с 0:3. Дани Уелбек откри за "чайките", Диего Гомес добави два гола след почивката за класическата победа.

Кристъл Палас надигра Брентфорд с 2:0 в лондонско дерби. Френският национал Жан-Филип Матета даде преднина на Палас, Натан Колис си вкара автогол малко след почивката за 2:0. Кристъл Палас е в челото на класирането, като разделя 6-7 място с Манчестър Сити.

Фулъм победи Уулвярхямптън с 3:0. Раян Сесеньон вкара за домакините, а Емануел Аргаду от "вълците" бе изгонен с директен червен картон, което предопредели изхода на мача. След почивката Хари Уилсън направи 2:0, а Йерсон Москера от гостите си вкара автогол.

В друг мач, игран по същото време, Арсенал спечели гостуването си на Бърнли с 2:0 с голове преди почивката на Виктор Гьокереш и Деклан Райс.