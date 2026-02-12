Манталитет на победител

3 април 2025 година, пистата е Валдифсел. След като вече е вдигнала големия кристален глобус в Световната купа по ски алпийски дисциплини, Федерика Бриньоне пада тежко на първенството на Италия, в резултат на което чупи двете големи кости на подбедрицата си. Следват светкавични операции, болезнено възстановяване, мъчителна рехабилитация и неясно бъдеще в пред олимпийската година на една от големите любимки на италианските почитатели в снежните спортове.

Но какво различава шампионите от добрите състезатели? Манталитетът на победител. Бриньоне не позволи на нелепата контузия да й отнеме олимпийската мечта, вместо това италианката целеустремено вървеше стъпка по стъпка към нея и накрая я сграбчи. 10 месеца по-късно на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Бриньоне триумфира за първи път с олимпийско злато в супер гигантския слалом. След две операции, месеци рехабилитация Бриньоне премина мъгливото трасе с време 1 минута, 23 секунди и 41 стотни.

