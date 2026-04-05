Мариано Навоне заслужи първа титла в кариерата си

Мариано Навоне увенча впечатляващото си представяне с първа титла в ATP Тура, след като в неделя триумфира на турнира в Букурещ.

Аржентинецът се наложи над испанския квалификант Даниел Мерида в драматичен финал, като реализира третата си възможност за спечелване на мача и стигна до успех с 6:2, 4:6, 7:5. Навоне, който загуби предишните си два финала на ниво ATP – включително именно в Букурещ през 2024 година – не успя да затвори двубоя при 5:3 в решителния сет, но в крайна сметка се съвзе и спечели след 2 часа и 17 минути игра.

„Изключително щастлив съм в момента. Това е първата ми титла. Емоциите са много. Като дете мечтаех да печеля такива турнири на голямата сцена. Сега съм много щастлив и дори не знам какво да кажа“, заяви Навоне в интервюто на корта.

Титлата увенча забележителни 48 часа за аржентинеца. В събота той спаси два мачбола в тричасов и половина полуфинал срещу Ботик ван де Зандсхулп, а след това се наложи и в нов драматичен сблъсък при първата си среща с Мерида. Испанецът пък нямаше победа на ниво ATP преди силното си представяне тази седмица.

Във финала в неделя Мерида поведе с 3:1 в решителния сет, но Навоне отвърна с четири поредни гейма и пое контрола. Въпреки това аржентинецът се пропука в ключов момент и направи двойна грешка при първия си мачбол, давайки шанс на съперника си. В заключителните минути обаче той запази самообладание, затвори мача и след последната точка прескочи мрежата, за да поздрави опонента си.

„Даниел е страхотен играч, удря топката изключително добре. Мачът беше много труден. Бях назад с 1:3 в третия сет… имах два мачбола и направих двойна грешка. Но в крайна сметка се върнах и се чувствам много добре“, добави Навоне.

С първата си титла в тура Навоне се изкачи с 18 позиции до №42 в световната ранглиста на ATP и от понеделник отново ще бъде сред най-добрите 50 за първи път от февруари миналата година.

Въпреки загубата, Мерида може да бъде доволен от представянето си. Испанецът се изкачи до №101 в ранглистата на ATP и ще запише ново върхово класиране в кариерата си.