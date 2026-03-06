БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Марин Петков с ключова роля за победа на Ал‑Таавон в Саудитска Арабия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Българският национал участва активно при втория гол за успеха с 3:2 над Ал‑Фатех

Марин Петков с ключова роля за победа на Ал‑Таавон в Саудитска Арабия
Снимка: Профил на Ал-Таавон в X
Българският национал Марин Петков изигра силен мач за Ал‑Таавон при победата с 3:2 над Ал‑Фатех в двубой от 25‑ия кръг на Саудитската Про лига. Бившият футболист на Левски София имаше ключова заслуга за второто попадение на своя тим.

Петков започна като ляв бек в схема 5‑4‑1 и остана на терена до 70‑ата минута, като често се включваше активно в атаките на домакините. В 59‑ата минута именно той стреля опасно, топката се отби в гредата и след това в тялото на вратаря Фернандо Пачеко, за да се озове в мрежата за 2:0.

Още през първото полувреме българинът създаде няколко опасности пред вратата на гостите. В 23‑ата минута негов удар от наказателното поле бе спасен от Пачеко, а малко по‑късно опитът му премина покрай вратата. В края на първата част Ал‑Таавон поведе, след като Рожер Мартинес реализира дузпа за 1:0.

След почивката домакините увеличиха преднината си именно след удара на Петков, довел до автогол. Само четири минути по‑късно Мартинес отбеляза второто си попадение в срещата с хубав изстрел от дистанция за 3:0.

До края на двубоя Ал‑Фатех намали изоставането си чрез Джеферсън Рамос в 68‑ата минута, а в добавеното време Али Ал Масуд оформи крайното 3:2.

С успеха Ал‑Таавон прекъсна серията си от шест поредни мача без победа и се изкачи до петото място в класирането, изпреварвайки шампиона Ал‑Итихад.

Свързани статии:

Красив дебютен гол на Марин Петков донесе точка на Ал Таавун в Саудитска Арабия
Красив дебютен гол на Марин Петков донесе точка на Ал Таавун в Саудитска Арабия
Българският национал се разписа при равенството на Ал Таавун срещу...
Чете се за: 02:22 мин.

