Маринела Нинева приключи българското участие на Евро 2026 с лично постижение за сезона

Маринела Нинева сложи край на българското участие на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Българската състезателка завърши на 37-о място в маратона при жените, като измина класическата дистанция от 42.195 километра за 2:40:58 часа – нейно най-добро постижение за сезона.

С участието на Нинева приключи представянето на България на шампионата на Стария континент. Страната ни беше представена от шестима атлети и си тръгва от Бирмингам с два бронзови медала - на Божидар Саръбоюков в скока на дължина и на Александра Начева в тройния скок.

В женския маратон голямата звезда беше Алиса Вайнио. Финландката направи впечатляващо бягане и стигна до европейската титла с рекорд на шампионатите – 2:22:26 часа. Тя пое инициативата още от началото и не остави шансове на конкурентките си, като спечели с почти пет минути аванс.

Триумфът е исторически, тъй като Вайнио донесе първата европейска титла за Финландия в женския маратон.

Сребърния медал заслужи унгарката Лили Ана Виндич-Тот, която финишира с лично постижение от 2:27:21 часа. Това е и първо отличие за Унгария в дисциплината при жените на европейски първенства. Бронзът остана за представителката на домакините Аби Донъли с 2:27:33.

При мъжете европейски шампион стана Аманал Петрос. Роденият в Еритрея германски национал, който е световен вицешампион от Токио 2025, спечели с 2:09:11 часа, също поставяйки рекорд на европейските първенства.

За Петрос това е първа титла от голям международен шампионат в кариерата.

Битката за останалите места на подиума беше изключително оспорвана. Италианецът Пиетро Рива остана втори само на седем секунди от победителя, добавяйки още едно европейско сребро след второто си място в полумаратона на Евро 2024 в Рим.

Трети завърши Гашау Аяле от Израел с 2:09:21 часа. Така той повтори постижението си от европейското първенство в Мюнхен през 2022 година, когато отново спечели бронзов медал.