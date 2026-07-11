Марк Маркес поведе Дукати към тройна победа в спринта на Захсенринг

Марк Маркес изведе Дукати към тройна победа в спринтовото състезание в Захсенринг от клас MotoGP на световния шампионат по мотоциклетизъм.

На любимото си трасе световният шампион практически води от старта до финала на дистанцията от 15 обиколки. През цялото време плътно зад него се движеше брат му Алекс, който обаче така и не успя да се доближи достатъчно до заводския пилот на Дукати, за да го атакува за първото място.

При пресичането на финалната линия двамата братя бяха разделени от само 0.0368 секунди, а трети зад тях завърши Фабио Ди Джанантонио. Италианският пилот на VR46 Дукати пресече финалната линия с пасив от 0.813 спрямо победителя.

Четвърти и пети финишираха съотборниците в Тракхаус Априлия Ай Огура и Раул Фернандес, които реално размениха своите позиции от старта. Огура направи много добро потегляне и се пласира отлично в първия завой, за да се изкачи на третото място, изпреварвайки Фернандес и Ди Джанантонио. Още в средата на първия тур обаче японецът беше задминат от Ди Джанантонио, след което не успя да отговори на темпото на първите трима и финишира на 3.019 зад победителя.

В генералното класиране лидер остава Мартин, който с актив от 197 точки води с 11 пред съотборника си Марко Бедзеки. Италианецът не участва в спринта и ще пропусне и утрешната дълга надпревара, след като се контузи при падането си по време на квалификацията по-рано днес. Трети на само два пункта зад Бедзеки е третият от днес Ди Джанантонио, а Марк Маркес заема петата позиция с изоставане от 32 точки спрямо лидера Мартин.