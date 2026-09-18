Маркираха с GPS предаватели пет черни лешояда

Русенският музей отбелязва Международния ден на лешоядите с различни инициативи. Акцент ще е дебатът за употреба на отрови, които вредят на природата и създават сериозни проблеми за функционирането на екосистемите.

Лешоядите - естествените "санитари" на природата - са основната и най-уязвима жертва на този процес.

Те са част от програмата за връщане на гнездящите популации на вида в Източни Родопи. Лешоядите пристигнаха май месец. Те са двугодишни птици, отгледани са на затворено в размножителен център, а други две са отгледани свободно. Целта е да се адаптират към нашите условия. За тази цел престояват в специална клетка в рамките на 5 - 6 месеца. След което се освобождават в дивата природа. Това каза в "Денят започва" Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците, който само преди дни участва в маркирането с GPS предаватели на нови пет черни лешояда.

В Централен Балкан през лятото бяха намерени мъртви 8 птици, между които и единственият брадат лешояд у нас.

Добромир Добрев поясни, че стъпките за предотвратяване на подобни инциденти са предприети още преди 10 години. Тогава е имало добър диалог по отношение на Националния план за справяне с отровите. В документа са начертани определени мерки.

"Знаем за проблемите, които водят до използването на такъв тип отрови и примамки. За да бъдат предотвратени подобни инциденти трябва да има повече диалог и превенция".

Той даде като добър пример Испания.

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