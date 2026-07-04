Мартин Сурилов и Ханко Юриев поведоха убедително след първия ден на Рали Пампорово

Екипажът на Мартин Сурилов и Ханко Юриев завърши като убедителен лидер след първия ден на Рали Пампорово 2026. Двамата, които се състезават с Citroen C3 Rally2, доминираха в съботната програма, печелейки и четирите специални отсечки.

Благодарение на безгрешното си представяне Сурилов и Юриев натрупаха аванс от 41.5 секунди пред вторите във временното генерално класиране.

Битката за останалите места на подиума остава напълно отворена. На втора позиция след първия ден са Антон Титов и Александър Спиров с Hyundai i20 N Rally2, а непосредствено зад тях се движат Никола Мишев и Ангел Башкехайов със Skoda Fabia Rally2 Evo. Разликата между двата екипажа е под десет секунди.

В клас RC5 начело излезе тандемът Динко Иванов / Недялко Сивов с Renault Clio Rally5, които имат минимална преднина пред Петър Йорданов и Любка Йорданова.

Лидери в RC4N остават Иван Иванов и Румен Иванов с Honda Civic Type R, следвани от екипажа на Диана Стоянова и Иванела Иванова.

След четири проведени специални отсечки Сурилов и Юриев изглеждат уверено поели към победата, но решителните неделни етапи ще определят окончателното класиране, като битката за призовите места във всички класове остава напълно отворена.