ИЗВЕСТИЯ

Мбапе: Не става въпрос за качество или тактика, а за желание

от БНТ
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Нападателят с остри думи след поражението на Реал от Бенфика.

Реал Мадрид, Мбапе
Снимка: БГНЕС
Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе не скри разочарованието си от загубата с 2:4 от Бенфика, която остави испанския гранд извън първите 8 в крайното класиране в редовния сезон в Шампионската лига. Това означава, че Реал ще трябва да играе два квалификационни двубоя, за да продължи към осминафиналите в надпреварата.

В абсолютен герой за Бенфика се превърна вратарят Анатолий Трубин, който вкара гол с глава в 98-ата минута, с който класира тима си за плейофите.

„Не става въпрос за качество, нито за тактика. Става въпрос за това да имаш повече желание от съперника си. Виждаше се, че всичко е заложено на карта за Бенфика, а за нас не можеше да се види и това е големият проблем“, каза Мбапе, който отбеляза и двете попадения за „Кралския клуб“.

Реал има бурен сезон, белязан от напускането на треньора Шаби Алонсо, а тимът бе елиминиран на осминафиналите на Купата на Испания от втородивизионния Албасете преди две седмици.

„Не сме последователни в играта си. Трябва да решим това. Не можем да го направим един ден, а друг - не. Отбор от шампиони не прави това“, завърши Мбапе.

Реал, който е втори в Ла Лига, ще се изправи в поредния кръг срещу Райо Валекано в неделя.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Реал Мадрид # Килиан Мбапе

