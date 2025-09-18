Мечките може да са опасни заради храни от сметища

Министерството на околната среда предупреждава, че нерегламентирани сметища и хранене на мечки с изкуствена храна могат да провокират опасно поведение у мечките.
Основните точки:
Натрупването на хранителни и битови отпадъци, особено в туристически райони, привлича мечки.
Изхвърлянето на остатъци от умрели домашни животни е разпространена практика, която също е рискова.
Министерството препоръчва електропасти (електрически огради), като една от най-ефективните методи за защита на личните имоти.
Храненето на малки мечета или приучаването им да се хранят с човешка храна намалява естествения им страх от хора, което може да доведе до инциденти.
Мониторинг и управление:
С цел по-добро опазване се събираха проби от екскременти на мечки за ДНК анализ — това се прави за да се оцени точният брой на животните.
Анализите ще се извършват в лаборатория в Словения и се очаква да приключат до началото на 2027 г.
Министерството заявява, че някои твърдения за броя на мечките (например, че в дадена територия има 180 мечки) не са подкрепени от данни и са преувеличени.