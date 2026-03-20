Мексико уверява: сигурността за Мондиал 2026 е гарантирана въпреки напрежението в страната

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум обеща безопасно провеждане на Световното първенство по футбол през 2026 година, въпреки скорошната вълна от насилие в страната, предаде ДПА.

"Можем да гарантираме приятен престой в страната ни“, заяви Шейнбаум по време на съвместна пресконференция с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер в Канкун. Тя подчерта, че към момента ситуацията в Мексико е спокойна.

Страната ще бъде съвместен домакин на шампионата заедно със САЩ и Канада, като турнирът трябва да започне на 11 юни 2026 година.

Щайнмайер също изрази увереност, че организацията ще бъде на високо ниво. „Абсолютно съм убеден, че Мексико ще направи всичко по силите си, за да гарантира сигурността на игрите“, коментира той.

Мексиканският държавен глава отправи и покана към феновете не само да посетят мачовете, но и да разгледат страната.

Изказванията идват на фона на напрежение, след като през миналия месец в няколко мексикански щата избухнаха безредици след смъртта на наркобарона Немесио Осегера Сервантес, известен като "Ел Менчо“, при операция по задържането му. При сблъсъците загинаха най-малко 74 души.

Общо 13 срещи от Мондиала ще се проведат на мексиканска територия - в Мексико Сити, Гуадалахара и Монтерей.