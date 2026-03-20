Мексико уверява: сигурността за Мондиал 2026 е гарантирана въпреки напрежението в страната

Президентът Клаудия Шейнбаум обеща спокойствие за феновете, а страната ще приеме 13 мача от световното първенство

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум обеща безопасно провеждане на Световното първенство по футбол през 2026 година, въпреки скорошната вълна от насилие в страната, предаде ДПА.

"Можем да гарантираме приятен престой в страната ни“, заяви Шейнбаум по време на съвместна пресконференция с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер в Канкун. Тя подчерта, че към момента ситуацията в Мексико е спокойна.

Страната ще бъде съвместен домакин на шампионата заедно със САЩ и Канада, като турнирът трябва да започне на 11 юни 2026 година.

Щайнмайер също изрази увереност, че организацията ще бъде на високо ниво. „Абсолютно съм убеден, че Мексико ще направи всичко по силите си, за да гарантира сигурността на игрите“, коментира той.

Мексиканският държавен глава отправи и покана към феновете не само да посетят мачовете, но и да разгледат страната.

Изказванията идват на фона на напрежение, след като през миналия месец в няколко мексикански щата избухнаха безредици след смъртта на наркобарона Немесио Осегера Сервантес, известен като "Ел Менчо“, при операция по задържането му. При сблъсъците загинаха най-малко 74 души.

Общо 13 срещи от Мондиала ще се проведат на мексиканска територия - в Мексико Сити, Гуадалахара и Монтерей.

Отложиха четири мача в Мексико след ескалацията на насилието в Гуадалахара
Отложиха четири мача в Мексико след ескалацията на насилието в Гуадалахара
Две от срещите са отложени за неопределено време.
Ескалация на насилието поставя под въпрос мачовете от Мондиал 2026 в Мексико
Ескалация на насилието поставя под въпрос мачовете от Мондиал 2026 в Мексико
Безредици в щата Халиско и блокади около Гуадалахара пораждат...
#Клаудия Шейнбаум #Мондиал 2026 #Мексико

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
1
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
2
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за изчислението на общите части
3
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за...
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
4
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
Дъжд и сняг през следващите дни
5
Дъжд и сняг през следващите дни
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната
6
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев...

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
3
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
4
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
5
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
6
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...

Още от: Световен футбол

ФИФА наказа Израелската футболна асоциация за дискриминация срещу Палестина
ФИФА наказа Израелската футболна асоциация за дискриминация срещу Палестина
Мароканската федерация приветства решението на CAF Мароканската федерация приветства решението на CAF
Чете се за: 01:40 мин.
Меси достигна 900 гола в кариерата си – цифрите зад постижението Меси достигна 900 гола в кариерата си – цифрите зад постижението
Чете се за: 04:12 мин.
Бразилският гранд Сантош уволни треньора си Хуан Пабло Войвода Бразилският гранд Сантош уволни треньора си Хуан Пабло Войвода
Чете се за: 00:57 мин.
Шефът на иранския футбол Мехди Тадж: Ще бойкотираме Америка, но няма да бойкотираме световното първенство Шефът на иранския футбол Мехди Тадж: Ще бойкотираме Америка, но няма да бойкотираме световното първенство
Чете се за: 02:45 мин.
Отмениха контролата между отборите на Испания и Египет Отмениха контролата между отборите на Испания и Египет
Чете се за: 02:07 мин.

Предизборната кампания стартира: 14 партии и 10 коалиции влизат в битка за парламента
Предизборната кампания стартира: 14 партии и 10 коалиции влизат в...
Чете се за: 00:45 мин.
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се оплакват от прекъсвания на електрозахранването "Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се оплакват от прекъсвания на електрозахранването
Чете се за: 04:30 мин.
Цените на горивата - с колко е поскъпването в Русе? Цените на горивата - с колко е поскъпването в Русе?
Чете се за: 02:20 мин.
Войната в Близкия изток: Поредна размяна на удари Войната в Близкия изток: Поредна размяна на удари
Чете се за: 00:57 мин.
6 пожарни гасиха пожар в автоморга в Хасково
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Без пробив: ЕС не успя да постигне съгласие за заем за Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След среща на върха на ЕС: Лидерите с мерки, които да ограничат...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Пролетта настъпва: Започна цъфтежът на сакурите във Вашингтон
Чете се за: 00:37 мин.
По света
