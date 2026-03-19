Меси достигна 900 гола в кариерата си – цифрите зад постижението

Лионел Меси стана едва вторият футболист в историята, достигнал 900 гола в професионалната си кариера, след като се разписа за Интер Маями в мача срещу Нешвил в сряда. Аржентинецът отбеляза юбилейното попадение още в 7-ата минута на стадион „Геодис Парк“ в Тенеси в реванша от осминафиналите на Шампионската купа на КОНКАКАФ.

38-годишният нападател има 81 гола в 92 мача, откакто се присъедини към Интер Маями през юни 2023 г., като помогна на тима да спечели Купата на лигата и титлата в МЛС.

Меси – считан за един от най-великите футболисти в историята – има впечатляваща кариера с екипите на Барселона, Пари Сен Жермен и националния отбор на Аржентина, като е носител на „Златната топка“ осем пъти.

Рекорди от самото начало

Още от момента, в който се превърна в най-младия голмайстор в историята на Барселона на 17 години, 10 месеца и 7 дни, Меси не спира да бележи. Първият му гол дойде през май 2005 г., когато се разписа само три минути след влизането си като резерва срещу Албасете.

Това беше началото на серия от 672 попадения за каталунците в рамките на 17 години. Общо Меси изигра 778 мача за Барселона и спечели 10 титли в Ла Лига, 7 Купи на краля, 4 Шампионски лиги, 3 Суперкупи и 3 световни клубни първенства.

В Пари Сен Жермен той прекара два сезона, в които отбеляза 32 гола в 75 мача, играейки редом до Неймар и Килиан Мбапе. След края на договора си през 2023 г., малко след като изведе Аржентина до световната титла в Катар, Меси премина в Интер Маями.

За националния отбор той има 196 мача и 115 гола за трикратния световен шампион.

Цифрите зад 900-те гола

Според статистиката на Opta:
755 от головете му са с левия крак
111 – с десния
30 – с глава
4 попадения са отчетени като „други“
724 гола са отбелязани в наказателното поле
176 – извън него
112 са от дузпи
70 – от преки свободни удари

Най-често Меси е вкарвал срещу: Севиля (25), Атлетик Билбао (24), Атлетико Мадрид (23), Валенсия (18), Реал Мадрид (17) и Леванте (16).

Роналдо и Пеле – кой още е стигал 900?

Не е изненада, че Меси се присъединява към големия си съперник Кристиано Роналдо в този елитен клуб. Португалецът достигна 900 гола през септември 2024 г., а към момента има общо 959 попадения. Двамата са единствените футболисти в историята, достигнали тази граница в официални мачове.

Легендата Пеле твърди, че е отбелязал над 1000 гола, но според статистиците официалните му попадения са 778. Ромарио пък има 785 гола.

2012 – доказателството, че Меси е „единствен по рода си“

Треньорът на Интер Маями Хавиер Масчерано определи Меси като „единствен по рода си“. През 2012 г. аржентинецът постави рекорд за най-много голове в рамките на една календарна година – 91 (79 за Барселона и 12 за Аржентина).

Той е и най-бързият играч, достигнал 100 гола в Шампионската лига – само за 123 мача.

„Аз съм просто привилегирован зрител. Числото 900 е нещо невероятно. Затова Лео е единствен по рода си“, казва Масчерано.

