Местните избори в Пазарджик: ДПС води пред кандидатите на ПП-ДБ

Фрагментиран ще бъде следващият общински съвет в Пазарджик. Това показват междинните резултати от преброяването на гласовете в общинската избирателна комисия.

При обработени протоколи от 149 секции ДПС ще има най-много съветници в местния парламент.

До този момент партията е вкарвала по един-двама свои представители.

Втора политическа сила е ПП-ДБ, а трета е ПП Свобода, оглавявана от местен бизнесмен.

Разликите между следващите партии БСП, ГЕРБ, ВМРО-БНД са минимални.

Според председателя на ОИК сигнали за купуване на гласове не са постъпвали през вчерашния ден.

"Постъпиха около 20 сигнала, по които общинската избирателна комисия взе решение в срок след извършване на съответните проверки - основно касаеха предизборна агитация в нарушение на Изборния кодекс", заяви в "Денят започва" Стефан Димитров, председател на ОИК - Пазарджик.

На фона на засилено полицейско присъствие и арести в едно от селата в община Пазарджик активността бeше по-ниска в сравнение с тази на редовните избори през 2023 година - малко над 35%.

Рекорден брой кандидати - близо 600, се бориха за 41 места в местния парламент.

До новите избори се стигна след решение на Върховния административен съд, което за първи път касира изцяло вота заради изборни нарушения.

По данни на МВР полицията е реагирала на 30 сигнала за нарушения.

Една трета от тях са свързани със село Огняново, където два автомобила породиха съмнения за купуване на гласове.

Част от хората в колите по-късно бяха открити и задържани. Според информация на полицията не са открити данни за нарушения и те са били пуснати.

