Местните избори в Пазарджик: ДПС води пред кандидатите на ПП-ДБ и БСП

ДПС води пред кандидатите на ПП-ДБ и БСП в изборите за общински съвет в Пазарджик, които се проведоха вчера - при обработени малко над 13 процента от бюлетините.

На фона на засилено полицейско присъствие и арести в едно от селата в община Пазарджик активността бeше по-ниска в сравнение с тази на редовните избори през 2023 година.

Рекорден брой кандидати - близо 600, се бориха за 41 места в местния парламент.

До новите избори се стигна след решение на Върховния административен съд, което за първи път касира изцяло вота заради изборни нарушения.

По данни на МВР полицията е реагирала на 30 сигнала за нарушения.

Една трета от тях са свързани със село Огняново, където два автомобила породиха съмнения за купуване на гласове.

Част от хората в колите по-късно бяха открити и задържани. Според информация на полицията не са открити данни за нарушения и те са били пуснати.