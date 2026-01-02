Международният олимпийски комитет спусна знамето си в знак на съпричастност към трагедията в швейцарския курорт Кран Монтана, при която загинаха 40 души, а други 115 бяха ранени по време на празненство по случай Нова година.

„Всички ние в МОК споделяме с народа на Швейцария шокът от трагедията в Кран Монтана. Смъртоносният пожар отне живота на толкова много хора, повечето от тях млади, които излязоха да празнуват Нова година и никога не се върнаха при семействата си. Нашите сърца и мисли са с всички, засегнати от тази ужасна трагедия. Пожелаваме на всички ранени бързо и пълно възстановяване. Ние сме солидарни със страната, която е наш дом и споделяме с швейцарския народ болката от тази ужасна новина. Знамената в Олимпийския музей и Олимпийската къща ще бъдат спуснати наполовина в знак на уважение“, заяви президентът на МОК Кърсти Ковънтри.

Към съболезнованията се присъедини и председателят на БОК Весела Лечева.

„Швейцария и цяла Европа скърбят. Началото на 2026-а, което тези млади хора очакваха с надежда, се превърна в огромна трагедия. Нашите мисли и молитви са с близките на жертвите и пострадалите“, написа в социалната мрежа X Весела Лечева.