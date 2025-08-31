Миг магия от Собослай донесе трите точки на Ливърпул срещу Арсенал

Ливърпул спечели голямото дерби от третия кръг на Висшата лига и нанесе първия сериозен удар в битката за титлата. Действащите шампиони на Англия надделяха с 1:0 у дома над големия претендент Арсенал след невероятен свободен удар на Доминик Собослай в 83-ата минута.

Селекцията на Арне Слот оглави класирането с перфектния си актив от три победи в три срещи, докато "топчиите" се смъкнаха до третото място след първото си поражение. Това бе и първата тяхна загуба срещу топ 6 съперник от 22 мача.

В отсъствието на двама от ключовите си играчи поради травми - Букайо Сака и Мартин Йодегор, Микел Артета трябваше да замени принудително и един от двамата си стожери в отбрана - Уилям Салиба, още в петата минута. На мястото на французина влезе младият Кристиан Москера.

Иначе в началото на двубоя и двата отбора не успяваха да наложат контрол, като грешните отигравания бяха в изобилие. Арсенал владееше повече от топката, но Ливърпул първи стреля към една от двете врати в 12-ата минута.

Десет минути по-късно бе отбелязано и първото по-опасно положение в мача. След изпълнение на ъглов удар на "артилеристите", защитата на домакините не се ориентира и топката попадна в Нони Мадуеке, който си я спря и потърси десния ъгъл на вратата на Алисон, но бразилският страж спаси.

Докрая на полувремето гостите се установиха на "Анфийлд" и усилено търсиха гола, но нови два шута на Мадуеке и Калафиори не представляваха опасност за Алисон и така двата тима се разделиха на почивката при резултат 0:0.

При подновяването на играта "мърсисайдци" вдигнаха темпото и си върнаха контрола над събитията, като дори след час игра Уго Екитике си помисли, че откри резултата. Флориан Виртц получи пространство да стреля, Давид Рая спаси, но топката попадна в Коди Гакпо, който сякаш бе фаулиран от испанския вратар, а после французинът само я добави във вратата. Гакпо обаче е бил в положение на засада и така Ливърпул остана без гол и без дузпа.

В 70-ата минута Мартин Йодегор се появи на терена, както и Еберечи Езе, който записа дебют за Арсенал. Това обаче не промени статуквото през второто полувреме, а в 83-ата минута миг магия от Доминик Собослай разби нулите на таблото. Капитанът на унгарския национален отбор, който в последните два кръга бе преквалифицран на десен бек, изпълни брилиянтен свободен удар от около 30 м, който се отби от десния страничен стълб и се оплете в мрежата.

Докрая на срещата "топчиите" се хвърлиха стремглаво напред в търсенето на изравнително попадение, но защитата на "мърсисайдци" остана стабилна и предотврати опасностите пред Алисон, с което се поздравиха с успеха.

След паузата за националните отбори Ливърпул гостува на новака Бърнли, докато Арсенал приема Нотингам Форест.