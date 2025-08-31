БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до...
Чете се за: 10:17 мин.
Урсула фон дер Лайен: България има силна традиция в...
Чете се за: 05:27 мин.
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
И през септември ще има дни с температури до 36 градуса
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Миг магия от Собослай донесе трите точки на Ливърпул срещу Арсенал

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
Спорт
Запази

Действащите шампиони на Англия нанесоха първия сериозен удар в битката за титлата.

Ливърпул - Алисон, Доминик Собослай
Снимка: БТА
Слушай новината

Ливърпул спечели голямото дерби от третия кръг на Висшата лига и нанесе първия сериозен удар в битката за титлата. Действащите шампиони на Англия надделяха с 1:0 у дома над големия претендент Арсенал след невероятен свободен удар на Доминик Собослай в 83-ата минута.

Селекцията на Арне Слот оглави класирането с перфектния си актив от три победи в три срещи, докато "топчиите" се смъкнаха до третото място след първото си поражение. Това бе и първата тяхна загуба срещу топ 6 съперник от 22 мача.

В отсъствието на двама от ключовите си играчи поради травми - Букайо Сака и Мартин Йодегор, Микел Артета трябваше да замени принудително и един от двамата си стожери в отбрана - Уилям Салиба, още в петата минута. На мястото на французина влезе младият Кристиан Москера.

Иначе в началото на двубоя и двата отбора не успяваха да наложат контрол, като грешните отигравания бяха в изобилие. Арсенал владееше повече от топката, но Ливърпул първи стреля към една от двете врати в 12-ата минута.

Десет минути по-късно бе отбелязано и първото по-опасно положение в мача. След изпълнение на ъглов удар на "артилеристите", защитата на домакините не се ориентира и топката попадна в Нони Мадуеке, който си я спря и потърси десния ъгъл на вратата на Алисон, но бразилският страж спаси.

Докрая на полувремето гостите се установиха на "Анфийлд" и усилено търсиха гола, но нови два шута на Мадуеке и Калафиори не представляваха опасност за Алисон и така двата тима се разделиха на почивката при резултат 0:0.

При подновяването на играта "мърсисайдци" вдигнаха темпото и си върнаха контрола над събитията, като дори след час игра Уго Екитике си помисли, че откри резултата. Флориан Виртц получи пространство да стреля, Давид Рая спаси, но топката попадна в Коди Гакпо, който сякаш бе фаулиран от испанския вратар, а после французинът само я добави във вратата. Гакпо обаче е бил в положение на засада и така Ливърпул остана без гол и без дузпа.

В 70-ата минута Мартин Йодегор се появи на терена, както и Еберечи Езе, който записа дебют за Арсенал. Това обаче не промени статуквото през второто полувреме, а в 83-ата минута миг магия от Доминик Собослай разби нулите на таблото. Капитанът на унгарския национален отбор, който в последните два кръга бе преквалифицран на десен бек, изпълни брилиянтен свободен удар от около 30 м, който се отби от десния страничен стълб и се оплете в мрежата.

Докрая на срещата "топчиите" се хвърлиха стремглаво напред в търсенето на изравнително попадение, но защитата на "мърсисайдци" остана стабилна и предотврати опасностите пред Алисон, с което се поздравиха с успеха.

След паузата за националните отбори Ливърпул гостува на новака Бърнли, докато Арсенал приема Нотингам Форест.

#Висша лига 2025/26 #ФК Арсенал #ФК Ливърпул

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
1
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
2
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и мотивирана за по-големи успехи
3
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
4
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
Отиде си Кирил Кадийски
5
Отиде си Кирил Кадийски
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
6
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
3
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
5
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
6
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...

Още от: Европейски футбол

Кьолн продължава със силния си старт в Бундеслигата
Кьолн продължава със силния си старт в Бундеслигата
Кристъл Палас нанесе звучен шамар на Астън Вила за първа победа във Висшата лига Кристъл Палас нанесе звучен шамар на Астън Вила за първа победа във Висшата лига
Чете се за: 03:47 мин.
Атлетик Билбао се изравни на върха с Реал Мадрид в Ла Лига Атлетик Билбао се изравни на върха с Реал Мадрид в Ла Лига
Чете се за: 01:45 мин.
Гакпо подписа нов договор с Ливърпул Гакпо подписа нов договор с Ливърпул
Чете се за: 00:55 мин.
Ювентус записа втора победа от началото на сезона в Серия А Ювентус записа втора победа от началото на сезона в Серия А
Чете се за: 01:22 мин.
Дортмунд си стъпи на краката с класически успех у дома Дортмунд си стъпи на краката с класически успех у дома
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000 работни места във ВМЗ – Сопот
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000...
Чете се за: 10:17 мин.
У нас
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен "Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Отиде си Кирил Кадийски
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Доналд Туск: Без изискани игри с Путин - да бъдем решителни и...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Си Дзинпин: Нека драконът и слонът да танцуват заедно
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Рекордите на "Дунав Ултра": Да изминеш на колело над 700...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ