Микаела Шифрин спечели слалома в Шпиндлерув Млин и си гарантира малкия Кристален глобус в дисциплината

Микаела Шифрин спечели слалома в чешкия зимен курорт Шпиндлерув Млин и си гарантира малкия Кристален глобус в дисциплината за рекорден девети път.

Американката затвърди доминацията си с категорична победа в поредния старт за Световната купа по ски-алпийски дисциплини при жените.

Петкратната носителка на Големия кристален глобус водеше след първия манш и без проблеми затвърди аванса си, финиширайки с време 1:37.59 минути.

30-годишната Шифрин изпревари с 1.67 секунди Камий Раст от Швейцария, която остана на втора позиция. Трета е германката Ема Айхер на 2.18 секунди зад Шифрин.

Победата е под №108 за Шифрин за Световната купа, 71 от които постигнати в слалома.

С първото си място в Чехия днес Шифрин си гарантира глобуса в дисциплината слалом, като е недостижима на първото място. Тя има 780 точки. Камий Раст е на втората позиция с 492, а трета е друга швейцарка - Уенди Холденер, с 358 точки.

Микаела Шифрин увеличи аванса си на върха в генералното класиране за Световната купа, като събра 1133 точки. Втора е Раст с 963, а трета – Ема Айхер от Германия с 684.