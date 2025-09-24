Милан се забавлява срещу Лече и продължава напред за Купата на Италия

Отборът на Милан се класира по убедителен начин за осминафиналите в турнира за Купата на Италия. „Росонерите“ се наложиха без проблем у дома срещу Лече с 3:0, постигайки втори успех над този опонент от началото на сезона, след като преди месец го победиха с 2:0 и в мач от първенството.

Първите си голове за новия сезон реализираха нападателите Санти Хименес и Кристофър Нкунку, които започнаха на върха на атаката. След почивката на терена се появи и голямата звезда на „росонерите“ Кристиан Пулишич, който форми класическото измерение на резултата.

Изходът на мача до голяма степен бе предрешен още в 18-ата минута, когато централният защитник на южняците Джамил Зиберт бе изгонен с директен червен картон, след като последен в отбраната фаулира откъсващия се сам срещу вратаря Нкунку.

Очаквано, треньорът на домакините Масимилиано Алегри, който отново бе на трибуните заради наказание, даде почивка на ветеранът Лука Модрич, който не взе участие в двубоя. Цял мач за Милан игра и младият краен бранител Давиде Бартезаги, който остави много добри впечатления с изявите си.

На осминафиналите в турнира Милан ще се изправи срещу Лацио.