Милър-Макинтайър излезе на сцената за още един верен ход на Цървена звезда (ВИДЕО)

от Веселин Михайлов
Чете се за: 04:00 мин.
Спорт
Българският национал продължава с ключовите си изяви за сърбите, които удължиха своята победоносна серия в Евролигата.

Милър-Макинтайър излезе на сцената за още един верен ход на Цървена звезда (ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС
Коди Милър-Макинтайър отново излезе на преден план и помогна на Цървена звезда да се поздрави с четвърти пореден успех в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници отказаха Дубай с 95:92 в мач от 25-ия кръг. В "Белградска Арена" момчетата на Саша Обрадович държаха нещата под свой контрол през целия двубой и на няколко пъти отблъскваха щурма на играчите на Юрица Големац.

Милър-Макинтайър започна сред титулярите и не разочарова със своите изяви. Българският национал не бе далече от мисълта за дабъл-дабъл, поставяйки името си сред най-резултатните. Гардът завърши с 16 точки, 4 борби и 7 асистенции за 28 игрови минути. При стрелбата си той бе 1/4 от средно разстояние, 4/5 зад дъгата и 2/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Сърбите се придвижиха до седмото място с 15 победи и 10 загуби, а дебютантът в турнира на богатите заемат 14-та позиция с 11 успеха и 14 поражения. На 3 февруари (вторник) Милър-Макинтайър и компания ще приемат Цървена звезда. От своя страна Дубай ще бъде домаин на Олимпиакос.

Коди Милър-Макинтайър и Никола Калинич бяха в основата на шеметния старт за домакините, които на бърза ръка си осигуриха двуцифрена разлика. Гостите трудно можеха да отвърнат на удара, особено в нападение, а Ибука Изундо се възползва, повеждайки сърбите към аванс от 20 точки след 10 минути игра.

Чима Монеке пое щафетата във втората част и двуцифрената разлика на „звездашите“ остана непокътната. МакКинли Райт и Мфиундо Кабеленге се постараха дебютанта в турнира на богатите да вдигне оборотите и да даде отпор, но тимът от Белград се изстреля при 44:41 на голямата почивка.

Джордан Нуора и Джаред Бътлър съхраниха крехкото лидерство на участника в Адриатическата лига при подновяването на играта. Проблясъците на Дуейн Беймън не стигнаха за пълен обрат на отбора от Обединените арабски емирства и домакините се отскубнаха със 7 точки.

Сърбите показаха друго лице на старта на финалната десетка, Изундо и Бътлър по пътя към нова двуцифрена разлика. Кенан Каменяш и Бейкън обединиха сили, за да могат гостите отново да надигнат глава, но Милър-Макинтайър, Изундо и Нуора ги отказаха от тези желания до края на мача.

Джордан Нуора наниза 22 точки за "звездашите" с 22 точки. Ибука Изундо записа 18 и 8 борби, Джаред Бътлър приключи с 16 и 5 асистенции.

Мфиундо Кабеленге се открои за Дубай с 24 точки, 8 борби и 5 асистенции. Дуейн Бейкън отбеляза 19 точки, МакКинли Райт има 16, Алекса Аврамович вкара 11.

#БК Дубай #Евролига 2025/26 #Коди Милър-Макинтайър #БК Цървена звезда

