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Минесота Уайлд се справи с Вегас Голдън Найтс в НХЛ

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Спорт
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Победата е втора поредна за Минесота.

Минесота Уайлд
Снимка: БТА
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Данила Юров се превърна в герой за Минесота Уайлд, след като реализира победното попадение в края на първата третина за успеха с 4:2 над Вегас Голдън Найтс в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Мат Болди и Максим Шабанов също се разписаха за Минесота, който записа втора поредна победа. Йоел Ериксон Ек оформи крайния резултат с гол на празна врата. За Вегас точни бяха Расмус Андерсон и Уилям Карлсон. По този начин Голдън Найтс прекъснаха серията си от четири поредни мача без загуба.

Вратарят на Уайлд Йеспер Валстед отрази 21 от общо 23 удара към вратата си, докато Картър Харт приключи двубоя с 27 спасявания и три допуснати гола.

В друг мач Линус Улмарк направи 29 спасявания и помогна на Отава Сенатърс да победи Ню Джърси Девилс с 4:1. Така стражът записа петия си успех в пет срещи от началото на сезона. Тим Щютцле се отличи с гол и асистенция, а останалите попадения за Отава бяха дело на Шейн Пинто, Стивън Халидей и Тайлър Клевън.

Бъфало Сейбърс надделя над Флорида Пантърс с 5:3, след като Тейг Томпсън се отчете с гол и асистенция. Расмус Далин, Джош Доун, Райън Маклауд и Ноа Йостлунд също поразиха целта за победителите. Сам Райнарт реализира два пъти за Флорида, а Антон Лундел добави още едно попадение, но усилията им не бяха достатъчни, за да предотвратят поражението.

#НХЛ 2026/2027

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