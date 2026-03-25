Министър Димитър Илиев: Няма опасност "Джирото" у нас да не се случи

Няма опасност "Джиро д'Италия" в България да не се случи, заяви служебният министър на спорта Димитър Илиев на брифинг в Министерския съвет.

През май България ще бъде домакин на старта на световноизвестната колоездачна обиколка Giro d'Italia – едно от най-големите спортни събития в света с над 700 млн. зрители от близо 200 държави. Илиев увери, че организацията на колоездачното състезание върви нормално.

Според министъра има един участък, който сега спешно трябва да бъде ремонтиран, тъй като е фрезован и колоездачите не могат да преминат през него.

"Но като цяло сме в добра координация с общините, с другите министерства, които са част от организационната група, така че всичко върви по план и не би трябвало да има проблеми", каза спортният министър.

"Джиро д'Италия 2026 ще включва три етапа в България, повече от 600 км и ще премине през множество общини от Несебър до София", съобщиха организаторите в края на миналата година.

В началото на януари 2026 г. кабинетът в оставка одобри финансиране на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. в размер на 15 млн. евро за колоездачното състезание. През февруари Министерският съвет в оставка одобри финансиране за 2026 г. в общ размер 8 675 675 евро за провеждането на територията на България през май 2026 г. на Giro d'Italia – Bulgaria Grande Partenza, съобщиха тогава от пресслужбата на кабинета.

"Организацията на колоездачното състезание "Джиро д'Италия" е емблематичен пример за лошото планиране и възлагане на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ)", заяви служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов.

Той информира, че е направена оценка от страна на АПИ на стойност 10 млн. евро за ремонт на пътните участъци, през които ще премине състезанието и държавата е предоставила тези средства. Само за два месеца в края на февруари сумата е ескалирала до 55 млн.евро, информира министър Найденов.

Той заяви, че е подал сигнал до Министерството на вътрешните работи и до Агенцията за държавна и финансова инспекция. По думите на министъра целта на този сигнал, както и на всички други, подадени от него, е да се даде заявка за публичност и прозрачност.