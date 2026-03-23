Министър Илиев: Лора, ти не просто спечели медал, а спечели сърцата на цяла България

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев и неговият заместник проф. Даниела Дашева посрещнаха на българска земя бронзовата медалистка от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Лора Христова.

Българската биатлонистка се нареди трета в класическите 15 км индивидуално с перфектна стрелба в 20-те си изстрела.

„Лора, ти не просто спечели медал, а спечели сърцата на цяла България. Влезе в историята с твоята увереност, хладнокръвие и безупречна стрелба. Гордеем се с теб и вярваме, че това е само началото на още по-големи върхове“, обърна се министър Илиев към бронзовата медалистка.

Медалът на Лора Христова е трети за българския биатлон на Олимпийски игри. През 1998 г. в Нагано, също на 15 км индивидуално, Екатерина Дафовска спечели единствената българска титла, а през 2002 г. в Солт Лейк Сити Ирина Никулчина завоюва бронз в преследването на 10 км.