Мирко Вучинич: Хубаво е да занесем победата у дома

Селекционерът на Черна гора Мирко Вучинич коментира победата с 1:0 над България в приятелки мач, който се проведе в Пловдив.

„Радвам се за победата. А фактът, че не допуснахме гол, е допълнителен плюс за всички нас. Хубаво е да занесем победата у дома. Не бяхме в най-добрия период преди този мач, но играхме добре – всички от вратаря по последния човек и заслужено завършихме при 1:0. Приложихме на терена това, което направихме през седмицата, и мисля, че сме на път да се превърнем в истински отбор “, каза Вучинич след края на срещата.

След това беше попитан да коментира и съперника – домакините от България, които похвали. „Те подмладиха отбора, но със сигурност имат светло бъдеще пред себе си. В последните десет минути ни притиснаха, търсеха победа, но ние успяхме да се защитим и да спечелим“, категоричен е бившият нападател.

Тимът на Черна гора сега се прибира в Подгорица, където ще има още два дни тренировки, преди да тръгне за втората си юнска проверка – гостуване на Словакия.