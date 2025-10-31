БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

МИТОВЕ И ИСТИНА

Чете се за: 02:00 мин.
Деца
Ново опасно вещество под формата на мече-бонбон в училищата? Истина ли е историята зад “Strawberry Quick”?

ново опасно вещество формата мече бонбон училищата истина историята ldquostrawberry quickrdquo
През последните дни социалните мрежи се заляха със съобщения, предупреждаващи за нов вид дрога, наречена „Strawberry Quick“ – кристален метамфетамин, който уж изглежда като бонбони с вкус на ягода.
Според публикациите това вещество се разпространявало в училищата, миришело на плодове и било давано на деца, които го приемали, мислейки, че е сладко. В текста дори се твърди, че има случаи на деца, приети по спешност в болница, и че съществуват версии с вкус на шоколад, кола и портокал.

Историята звучи плашещо и шокиращо и точно затова се споделя бързо. Но дали е истина?

В България и болници и полицията съобщават, че няма нито един подобен случай на дете, пострадало от такова вещество.

След проверка се оказва, че тази история не само не е вярна. Но
„Strawberry Quick“ всъщност е фалшива новина, която тръгва още през 2007 г. в САЩ, а след това се разпространява в десетки държави, включително и в България.

Нито в България, нито в Европа, нито в САЩ има потвърден случай на „бонбони с метамфетамин“, давани на деца.
Американската агенция за борба с наркотиците (DEA) още преди години съобщи, че това е интернет слух, а не реална заплаха.

Важно е да помним, че не бива да приемаме бонбони, напитки или храна от непознати, дори и да изглеждат безобидни, а преди да споделяме тревожни новини онлайн, трябва да проверяваме източника, защото фалшивите истории често звучат драматично именно за да се разпространяват по-бързо и по този начин се превръщат в дезинформация.



