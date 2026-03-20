Модернизацията на БДЖ: Показват новия влак – част от инвестиция за над 320 млн. евро

На официална церемония на Централната гара в София ще бъде представен първия новопроизведен влак „Шкода“, който пристигна у нас в началото на месеца.

Очакванията са от април той да започне да превозва пътници. Предстои до август страната ни да получи всичките 25 нови влака. Те разполагат с общо 333 места и развиват максимална скорост от 160 км/ч.

Проектът за доставката им е размер на малко над 320 млн.евро, като финансирането е осигурено по Плана за възстановяване. На събитието днес ще присъства транспортният министър Корман Исмаилов.