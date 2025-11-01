БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МОК извади Стефка Костадинова от списъка с акредитации за Милано/Кортина

Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Бившият генерален секретар Белчо Горанов също е бил отрязан. 

стефка костадинова разочарование мен животът продължава
Стефка Костадинова е извадена от списъка с акредитации на МОК за Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо през 2026 г, съобщава БГНЕС.

Олимпийската шампионка в скока на височина загуби изборите срещу Весела Лечева с 33:48 гласа на Общо събрание, проведено през март тази година. След това заваляха жалби срещу новия председател и съдебните дела продължават и в момента. Това е и причината легендата ни в спортната стрелба да не можа де бъде вписана в търговския регистър.

От МОК обаче признаха избора на Лечева. Затова категорично е била отказана акредитация на Костадинова като длъжностно лице от името на БОК за Игрите в Кортина. Тя е пробвала да си уреди пропуск заедно с бившия генерален секретар Белчо Горанов, който също е бил отрязан.

Вчера Софийският градски съд потвърди избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет. Решението е на първа инстанция.

Неразбориите в БОК могат да доведат до тежки наказания за България. Парите по сметката на Олимпийски комитет вече бяха спрени, а има опасност спортистите ни да дефилират под неутрален флаг на Игрите.

