МОН: Не се налага удължаване на междусрочната ваканция

Министерството на образованието и науката внимателно следи ситуацията с епидемичната обстановка в страната и е в постоянен контакт с регионалните управления на образованието, чиито началници участват в заседанията на противоепидемичните щабове по места.

Решенията за прекратяване на присъствени учебни занятия или други промени във вече утвърдения график на учебното време се взимат съвместно със здравните власти и са с оглед епидемичната ситуация в страната.

Към 19 януари заради повишена заболеваемост в онлайн обучение са учениците от две области и не се налага удължаване на междусрочната ваканция за образователните институции на територията на цялата страна.

Образователната система е в готовност да реагира в случай, че ситуацията се усложни.