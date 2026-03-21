Монтана 2003 обърна Берое и завърши редовния сезон като лидер

Отборът на Монтана 2003 победи Берое със 83:79 като гост в Стара Загора в последния мач от редовния сезон на женското баскетболно първенство.

С успеха гостите си осигуриха първото място във втория етап с актив от пет победи и една загуба, докато Берое остана трети с шест поражения. Второто място зае тимът на Рилски спортист.

Двубоят започна по-добре за домакините, които поведоха с 10:2, но Монтана бързо намери ритъм и обърна до 19:16 след първата част. Берое реагира силно във втората четвърт и се оттегли на почивка с аванс от 41:33.

След паузата играта остана равностойна, като домакините запазиха преднина от седем точки преди последните десет минути. В решителната четвърт обаче Монтана показа повече хладнокръвие. Тройка на Радостина Христова изравни резултата, а в края Линда-Лота Лехторанта донесе аванс за гостите, който се оказа решаващ.

Най-резултатна за Берое бе Кейланей Купър с 21 точки, а Британи Отри добави 14 точки и 9 борби. За победителките по 20 точки реализираха Радостина Христова и Линда-Лота Лехторанта, а Дениа Дейвис-Стюарт завърши с дабъл-дабъл - 18 точки и 14 борби.

Плейофите в първенството започват на 4 април.