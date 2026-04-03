Монтана е на победа от финал в НБЛ за жени

Монтана 2003 направи убедителна крачка към финала в женското първенство на България, след като разгроми тима на БФБаскетбол със 100:52 (24:6, 23:14, 32:10, 21:22) в първия полуфинален сблъсък.

Ответният двубой е насрочен за събота от 15:00 часа в зала „Младост“, като при нов успех действащият носител на трофея в Адриатическата лига ще си осигури място в спора за титлата.

Срещата премина изцяло под диктовката на домакините, които не оставиха никакви шансове на младия състав до 18 години. Още в първата четвърт Монтана наложи сериозно превъзходство, допускайки едва шест точки, и до края само увеличаваше аванса си.

Най-ярко представяне записа Микаела Дамянова, която бе близо до трипъл-дабъл с 20 точки и 18 борби, оформяйки коефициент на полезност +36. Със солиден принос се отличиха още Даниела Уолен, Габриела Николова и Валентина Горанова, които също завършиха с двуцифрен точков актив.

За отбора на федерацията Валерия Стойчева изпъкна с дабъл-дабъл – 17 точки и 12 борби.

В другия полуфинал Рилски спортист и Берое ще открият серията помежду си на 4 април в „Арена СамЕлион“ в Самоков от 16:00 часа. Вторият мач е предвиден за 6 април в Стара Загора, а при необходимост решителна трета среща ще се проведе на 8 април отново в Самоков.