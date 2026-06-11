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Мраморен торс беше открит при археологическите разкопки на античния град Хераклея Синтика

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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мраморен торс беше открит археологическите разкопки античния град хераклея синтика
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Мраморен торс беше открит при археологическите разкопки на античния град Хераклея Синтика край Петрич. Находката е в района на източния край на форума и по предварителни данни датира от римския императорски период. Това съобщи проф. д-р Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН, ръководител на проучванията в античния град.

Според първоначалните предположения на археолозите откритият фрагмент е част от мраморна статуя, която може да изобразява божеството Аполон или Дионис.

Работата на терен продължава, като екипът разкрива пространството около находката с цел да бъдат установени допълнителни елементи от скулптурата и нейният контекст.

Вчера беше открита част от мраморна статуя на богиня, за която се предполага, че е скулптурно изображение на богинята Артемида.

#мраморен торс #Хераклея Синтика  #археолози

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