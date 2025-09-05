Мустафа Сангаре с принос за класика на Мали в световните квалификации

Мустафа Сангаре и Мали постигнаха победа в световните квалификации от зона Африка. Футболистът на Левски и неговите съотборници се справиха с Коморските острови след 3:0.

Нападателят на „сините“ помогна за успеха на своя отбор, тъй като се отличи с асистенция за първото попадение. Сангаре започна като титуляр и бе заменен в 64-та минута от Ласин Синайоко.

В 28-та минута малийският футболист на столичани получи подаване в дясно около ъгъла на малкото наказателно поле, гардира добре топката, обърна се и с отличен пас по тревата от крайната линия намери непокрития Доржелес Нене, който откри резултата с удар от 5-6 метра, за даде тон за успеха на тима в седмия кръг на група I на континенталните пресявки.

Мали се изкачи на третото място във временното класиране с 12 точки, като изостава на 4 зад лидера Гана и на 1 зад Мадагаскар.