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МВнР: Очакваме бързо разследване след палеж на български автомобили в Скопие

Милена Кирова от Милена Кирова
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мвнр препоръки българите заради усложнената обстановка близкия изток

След палежа на два автомобила на българското посолство в Скопие разговарях с министъра на външните работи Тимчо Муцунски.

България категорично осъжда този недопустим акт. Очакваме бързо и задълбочено разследване, установяване на отговорните лица и тяхното своевременно изправяне пред правосъдието.

България ще продължи да използва всички налични механизми, за да противодейства на всеки опит за всяване на страх сред българите в Северна Македония.

#български автомобили #в Скопие #българският външен министър #Велислава Петрова #палеж

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