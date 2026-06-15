МВнР: Очакваме бързо разследване след палеж на български автомобили в Скопие

След палежа на два автомобила на българското посолство в Скопие разговарях с министъра на външните работи Тимчо Муцунски.
България категорично осъжда този недопустим акт. Очакваме бързо и задълбочено разследване, установяване на отговорните лица и тяхното своевременно изправяне пред правосъдието.
България ще продължи да използва всички налични механизми, за да противодейства на всеки опит за всяване на страх сред българите в Северна Македония.
Following the arson attack on two vehicles of the Bulgarian Embassy in Skopje, I spoke with FM @TimcoMucunski.— Velislava Petrova, PhD (@vpetrova_mfa) June 15, 2026
strongly condemns this unacceptable act. We expect a prompt and thorough investigation, the identification of those responsible, and swift justice.
Bulgaria will… pic.twitter.com/kmPlChkVPk