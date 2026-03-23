МВНР с призив българите да напуснат Близкия изток



Българското външно министерство отправи спешно предупреждение към всички българи в Близкия изток – ако могат, да напуснат региона възможно най-бързо.

Според заместник-министъра Марин Райков/на снимката/ ситуацията се влошава и може да стане опасна съвсем скоро. В момента все още има полети и възможност за излизане, но това може да се промени бързо.

Призивът важи за хората в държави като Бахрейн, Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Ливан и Иран. За тези страни рискът е оценен на най-високото ниво, което означава, че скоро може да стане невъзможно да се напусне.

От министерството предупреждават и да не се пътува към тези дестинации, включително и с прекачване през техни летища.

Държавата вече е помогнала за евакуация на част от българите, но ако въздушното пространство бъде затворено, възможностите за помощ ще бъдат много ограничени.