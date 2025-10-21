БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Мялби стана шампион на Швеция за първи път в историята си

Спорт
Клубът е базиран в град с население от около 1400 души.

Мялби
Мялби стана шампион на Швеция за първи път в историята си. "Жълто-черните" спечелиха гостуването си на Гьотеборг с 2:0 в среща от 27-ия кръг на първенството в елитната лига Алсвенскан и събраха 66 точки, като вече имат непреодолим аванс от 11 точки пред втория Хамарби три кръга преди края на сезона.

Якоб Бергстрьом даде аванс на гостите в 21-ата минута, а Том Петерсон удвои седем минути по-късно.

Гьотеборг, в чийто състав като титуляр игра бившият полузащитник на ЦСКА Тобиас Хайнц, е шести с 44 точки.

Мялби е основан през 1939 година. Клубът е базиран в едноименното градче с население от около 1400 души в южната община Сьолвесборг, но играе мачовете си на стадион "Страндвален" в съседното селце Хелевик с капацитет за 6 хиляди зрители. Старши треньорът Андерс Торстенсон разчита основно на местни футболисти.

