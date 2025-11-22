Христо Янев определи групата на ЦСКА за мача с Ботев

Ръководството на ЦСКА определи групата за днешния мач срещу Ботев (Пловдив) от 16-ия кръг на Първа лига. В нея попадна Марк-Емилио Папазов. Наказан заради червения си картон в дербито с Левски пък е Дейвид Пастор.

Двубоят започва в 17:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Групата на ЦСКА: 1. Густаво Бусато, 21. Фьодор Лапоухов, 13. Браян Кордоба, 3. Сейни Санянг, 4. Адриан Лапеня, 17. Анжело Мартино, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 19. Иван Турицов, 24. Юлиан Илиев, 30. Петко Панайотов, 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 16. Георги Чорбаджийски, 11. Мохамед Брахими, 18. Марк-Емилио Папазов, 22. Кевин Додай, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.