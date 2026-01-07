БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

На Ивановден – докосване до мощите на свети Йоан Кръстител в Созопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Днес църквата почита свети Йоан Кръстител, който е кръстил Иисус Христос в водите на река Йордан. Църквата в Созопол пази мощите на светеца. Те са открити при разкопки на остров Свети Иван край морския град. Това води много хора именно на днешния празник там. Сливенският митрополит Арсений вече се включи в празничната литургия в храма.

Мощите на свети Йоан Кръстител са открити през юни 2010 година при разкопки на остров Свети Иван от екип български археолози, които попадат на запечатан реликварий, съдържащ зъб, парчета от кости на ръка и от лицева част. Никой все още не е предполагал, че е направен сериозен пробив в българската и световната библейска археология.

От всички предполагаеми мощи на свети Йоан Кръстител съхранявани по музеи и манастири в Европа, откритите в България останки са може би най-близо до профила на библейската личност. Това е било доказано и от анализите на лабораторията за радиовъглероден анализ към Оксфордския университет.

През зимата те са тук в храма "Св. Георги Победоносец", през лятото се преместват с литийно шествие до църквата "Св. св. Кирил и Методий" отново в Созопол. В храма продължава празничната литургия, където са дошли доста хора, за да се докоснат до мощите на свети Йоан Кръстител.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров

#мощи на св. Йоан Кръстител #Свети Йоан Кръстител #Ивановден #църква

