На първо четене: Парламентът може да поеме контрола върху охраната от НСО

Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения подкрепи на първо четене промени в Закона за Националната служба за охрана, с които парламентът ще решава кои лица да бъдат охранявани от НСО. Промените, внесени от Асен Василев („Продължаваме Промяната“), бяха приети с пет гласа „за“, четири гласа „против“, без въздържали се.

С измененията се въвежда изискване охраната да се възлага след решение на Народното събрание на закрито заседание.

Комисията отхвърли предложени промени от Петър Витанов („Прогресивна България“), с които президентската администрация отново да може да използва коли на НСО.

Отхвърлени бяха и промените, предложени от Костадин Костадинов („Възраждане“), с които се предвижда да се преустанови охраната на народни представители от НСО с цел да се съкратят излишни бюджетни разходи и да се възпрепятства възможността за евентуални бъдещи злоупотреби чрез ненужно използване на публичен ресурс.

С промените, внесени от Ивайло Мирчев („Демократична България“), които също бяха отхвърлени, се предвижда въвеждане на специален режим за осигуряване на охрана при конкретна застрашеност на лицето при положение на война или военно положение по решение на комисия от представители на НСО, ДАНС и МВР. Предвиждаше се и администрацията на президента да разполага с транспорт от НСО.

Коректно е народният представител да бъде защитен с оглед поведението му в Народното събрание. НСО може най-коректно да извърши функциите за охрана, като няма изтичане на информация, заяви председателят на комисията Румен Миланов.

В становището си зам.-началникът на НСО полк. Бойко Василев посочи, че Народното събрание не разполага с експертен капацитет за самостоятелно формиране на преценка и степен на риск и добави, че не подкрепя промените, предложени от „Продължаваме промяната“.

Политическата преценка трябва да се направи от парламента, има достатъчно специалисти във всяка парламентарна група, за да се формира мнение, отговори Асен Василев.

Няма да подкрепим предложенията, защото за нас се търси ефект спрямо конкретни субекти, които могат да подлежат на охрана от НСО, каза Христо Терзийски от ГЕРБ-СДС. Между първо и второ четене ще търсим финансовите измерения по направените предложения, добави той.

Комисията прие процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавна агенция „Разузнаване“, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидата.

Гласувани бяха и нови точки, които се разгледаха на закрити врата. Сред тях са изслушване на и.ф. председател на ДАНС Станчо Станев за предоставяне на информация относно дейността на корпорация КУБ, както и предоставяне на информация от председателя на ДАНС за проверки на проф. Момчил Мавров, бивш подуправител на НЗОК.