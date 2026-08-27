НА ЖИВО: ЦСКА - ОФИ 0:2, гостите вкараха втори гол

ЦСКА посреща ОФИ Крит в реванш от плейофа за влизане в основна фаза на Лига Европа. Мачът на Националния стадион е в четвъртък, 27 август от 21:00 часа българско време. Първата среща завърши 3:0 за гръцкия тим.

Ето и стартовите състави:

ЦСКА - ОФИ (КРИТ) 0:2

0:1 Нус (36')

0:2 Теодосулакис (78')

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 5. Гбамен, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 99. Ето’о, 7. Ебонг, 67. Иту, 28. Питас, 9. Годой

ОФИ (КРИТ): 31. Христойоргос, 16. Шелис, 15. Пунгурас, 43. Никулау, 24. Дикман, 14. Андруцос, 41. Бухалакис, 3. Атанасиу, 11. Фунтас, 18. Нус, 10. Канталапиедра.







