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Валентин Илиев: Не трябва да бъдем прекалено крайни

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Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
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Спортният директор на ЦСКА изрази пълна подкрепа за треньора Христо Янев.

ЦСКА София – ОФИ Крит Валентин Илиев
Снимка: Startphoto.bg
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Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев коментира отпадането от Лига Европа. „Червените“ загубиха и втория двубой срещу ОФИ Крит – този път с 0:2, и след 0:3 в първия мач напуснаха турнира. ЦСКА все пак ще продължи да играе в Европа, но в друг турнир – Лига на конференциите.

„В двата двубоя противникът изигра по-добре мачовете. Поздравявам ги, за което и след като продължават, значи заслужено продължават. Ние трябва да си направим анализ и да се готвим за Първа лига и Лигата на конференциите“, заяви Илиев.

„Всичко е въпрос на анализи. Със сигурност треньорският щаб, убеден съм, че ще направи най-добрия анализ и това, което има като неща за корекции, ще го направи по най-добрия начин“, каза още бившият защитник на ЦСКА.

На въпрос дали ръководството на ЦСКА стои зад треньора Христо Янев, Илиев коментира: „Със сигурност ръководството стои зад него. Отпадането от Лига Европа е неприятно, но не мисля, че трябва да бъдем прекалено крайни. Просто трябва да продължаваме да работим. Мисля, че имаме добър отбор и смея да твърдя, че нещата ще бъдат позитивни“, завърши Илиев.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ПФК ЦСКА София #Валентин Илиев

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