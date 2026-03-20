НА ЖИВО: Ден 1 от световното първенство по лека атлетика в зала в Торун

Над 500 от най-добрите атлети на планетата се събират в полския град Торун. Голямата цел пред тях – медалите от световния шампионат в зала. Това предвещава напрегната надпревара, себераздаване до краен предел, борба за победа и много емоции.

Петима българи също стартират с амбиция да оставят своята ярка следа.

Страната ни ще бъде представена от европейския шампион в зала Божидар Саръбоюков (скок на дължина), Христо Илиев и Никола Караманолов (60 м), Александра Начева (троен скок) и Станислав Станков (60 м с препятствия).

За последно България е участвала на световно първенство в зала с толкова голям тим през 2018 г. в Бирмингам.

