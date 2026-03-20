Българско участие във финалите на Световната купа: Винтерберг на живо по БНТ 3

Петимата водещи български сноубордисти ще вземат участие във финалите на Световната купа във Винтерберг (Германия) на 21 март, където ще защитават честта на България в паралелния слалом.

В състава са бронзовият медалист Тервел Замфиров, който се представи най-силно от нашите на Олимпийските игри в Милано и Кортина, носителят на Големия кристален глобус за 2016 година Радослав Янков, както и Александър Кръшняк, записал първия си подиум през сезона. В германския зимен център ще стартират още Кристиан Георгиев и Петър Гергьовски.

Дългият сезон в Световната купа по сноуборд е към своя край, а финалите във Винтерберг ще определят носителите на отличията в паралелния слалом, където битката остава отворена.

Не пропускайте решаващата надпревара тази събота от 15:30 часа по БНТ 3, когато отново ще стискаме палци за българските състезатели!