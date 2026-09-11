НА ЖИВО: Евроволей 2026 - Португалия - България - 18:25, 18:25

Мощните атаки, дошли от добрите изпълнения на сервис, доведоха до равенство на старта на откриващия гейм. Атаките основно по диагонала запазиха статуквото, но бомбеният начален удар на Симеон Николов, както и малко по-доброто посрещане, дадоха въздух на символичните гости за аванс от 4 точки. Българите продължиха в същия дух на сервис и в нападение, за да намерят пътя към още по-солидната разлика и да приключат встъпителната част с 25:18.

Началото на втория гейм бе огледално на първия, като атаките през центъра взеха връх. За пореден бомбеният сервис проработи за „лъвовете“, които не се забавиха с изграждането на разлика от 5 точки чрез Александър Николов и Денислав Бърдаров. Последва известно стабилизиране в символичните домакини, особено в офанзивен план. „Трикольорите“ включиха на друг режим на блокада и това улесни тяхната задача да сложат точка на частта 25:18.

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