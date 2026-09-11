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НА ЖИВО: Евроволей 2026 - Португалия - България - 18:25, 18:25

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Селекцията на Джанлореньо Бленджини излиза за своя втори мач от шампионата в София.

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Мощните атаки, дошли от добрите изпълнения на сервис, доведоха до равенство на старта на откриващия гейм. Атаките основно по диагонала запазиха статуквото, но бомбеният начален удар на Симеон Николов, както и малко по-доброто посрещане, дадоха въздух на символичните гости за аванс от 4 точки. Българите продължиха в същия дух на сервис и в нападение, за да намерят пътя към още по-солидната разлика и да приключат встъпителната част с 25:18.

Началото на втория гейм бе огледално на първия, като атаките през центъра взеха връх. За пореден бомбеният сервис проработи за „лъвовете“, които не се забавиха с изграждането на разлика от 5 точки чрез Александър Николов и Денислав Бърдаров. Последва известно стабилизиране в символичните домакини, особено в офанзивен план. „Трикольорите“ включиха на друг режим на блокада и това улесни тяхната задача да сложат точка на частта 25:18.

Националният отбор по волейбол на България има възможност да затвърди силния си старт на Евроволей 2026 още днес. България приема Португалия във втория си двубой от турнира, като мачът в „Арена 8888“ в София започва в 19:00 часа.

Домакинският фактор може да има сериозна роля, тъй като българските национали отново ще разчитат на подкрепата на пълните трибуни в столицата.

Тимът на Бленджини откри европейското първенство без загубен гейм. „Лъвовете“ надиграха Република Северна Македония с категоричното 3:0.

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