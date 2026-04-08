НА ЖИВО: Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота

Изключително важно е да видим дали сме изпълнили обещанието си да проведем честни и прозрачни избори - това каза президентът Илияна Йотова на среща с отговорните за провеждането на предсрочните парламентарни избори институции.

В разговорите на "Дондуков 2" участват членове на ЦИК, служебните министри на електронното управление и външните работи – Георги Шарков и Надежда Нейнски, заместник вътрешният министър Иван Анчев, както и изпълнителният директор на "Информационно обслужване".

"Да се опитаме да видим на този етап дали сме изпълнили обещанието си до този момент, да проведем нормални, честни и прозрачни избори, така че всеки български глас да бъде зачетен. И хората да нямат съмнение в изборната кампания, в подготовката на изборния процес и в деня на изборите", обърна се в началото на срещата държавният глава.

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски увери, че полагат максимални усилия за осигуряване на организационните и технически усилия, така че всеки български гражданин в чужбина да може да упражни избирателните си права.

