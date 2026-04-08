НА ЖИВО: Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота

Изключително важно е да видим дали сме изпълнили обещанието си да проведем честни и прозрачни избори - това каза президентът Илияна Йотова на среща с отговорните за провеждането на предсрочните парламентарни избори институции.
В разговорите на "Дондуков 2" участват членове на ЦИК, служебните министри на електронното управление и външните работи – Георги Шарков и Надежда Нейнски, заместник вътрешният министър Иван Анчев, както и изпълнителният директор на "Информационно обслужване".
"Да се опитаме да видим на този етап дали сме изпълнили обещанието си до този момент, да проведем нормални, честни и прозрачни избори, така че всеки български глас да бъде зачетен. И хората да нямат съмнение в изборната кампания, в подготовката на изборния процес и в деня на изборите", обърна се в началото на срещата държавният глава.
Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски увери, че полагат максимални усилия за осигуряване на организационните и технически усилия, така че всеки български гражданин в чужбина да може да упражни избирателните си права.
"Интересът за гласуване в чужбина е голям, като за изборите на 19 април 2026 г. са подадени 60 904 заявления, което е приблизително двойно по-голямо от подадените за предходните парламентарни избори през 2024 г. В изпълнение на законовите разпоредби и решението на ЦИК, Министерството на външните работи ще организира изборите в 493 избирателни секции в 55 държави. Броят на откритите секции по държави е приблизително същият, както на изборите 2024 г. с изключение на Обединеното кралство, САЩ и Турция, за които е приложено ограничението за не повече от 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства на България", заяви министър Нейнски.