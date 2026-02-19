НА ЖИВО: Лудогорец - Ференцварош 1:1

Лудогорец продължава европейското си участие през този сезон с плейофен сблъсък от турнира Лига Европа срещу добре познат съперник в лицето на унгарския шампион Ференцварош.

Двата тима се изправят един срещу друг на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Ето и стартовите състави:

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 4. Алмейда, 24. Вердон, 3. Недялков, 27. Ногейра, 23. Дуарте, 30. Нареси, 11. Видал, 14. Станич, 9. Дуа

ФЕРЕНЦВАРОШ: 99. Гроф, 4. Гомез, 27. Сисе, 28. Раемакерс, 25. Макрецкис, 36. Каниховски, 15. Фани, 23. Йотвош, 20. Каду, 19. Ковачевич, 11. Юсуф

Шампионът на България откри резултата на стадион "Хювефарма Арена" в Разград в 24-ата минута. Квадво Дуа се оказа най-съобразителен при разбъркване в наказателното поле и се разписа с удар в близкия ъгъл.

Гостите възобновиха равенството едва четири минути по-късно. Мохамед Абу Фани изведе Деле в пеналтерията и нападателят прокара топката между краката на Хендрик Бонман от малък ъгъл.