Селта взе минимален, но ценен аванс срещу ПАОК

Селта Виго направи сериозна заявка за място на осминафиналите в Лига Европа, след като спечели с 2:1 гостуването си на ПАОК в първия плейофен сблъсък на стадион „Тумба“ в Солун. Испанският тим изкова успеха още преди почивката, а въпреки че допусна гол в края, си осигури ценен аванс преди реванша.

Капитанът Яго Аспас даде тон за победата в 34-ата минута. След елегантен пас с пета от Мигел Роман ветеранът се озова сам срещу вратаря и хладнокръвно откри резултата. Девет минути по-късно гостите нанесоха втори удар – Уилиът Сведберг комбинира с Аспас по лявото крило, получи обратно центриране и с едно докосване удвои преднината на тима от Виго.

Селта можеше да реши интригата още в Солун, но нови попадения на Сведберг и Феран Жутгла бяха отменени заради засади.

Гърците върнаха надеждите си в 77-ата минута. След дълъг пас на Андрия Живкович в наказателното поле, Александър Йеремейеф стреля от воле и намали на 1:2.

За домакините Кирил Десподов не взе участие, тъй като продължава възстановяването си от контузия в бедрото.