Нотингам Форест и Генк постигнаха убедителни победи като гости в Лига Европа

Гостите спечелиха всичките четири мача от ранната сесия в турнира Лига Европа, като особено убедителни бяха отборите на Нотингам Форест и Генк.

Англичаните стигнаха до лесна победа при гостуването си на Фенербахче и се поздравиха с 3:0. Белгийският Генк пък рано взе преднина над Динамо Загреб и в крайна сметка си тръгна с 3:1.

Край Босфора имаше сантиментален момент за треньора на гостите Витор Перейра само до първия съдийски сигнал, припомняйки си периода в турския тим. В 21-ата минута десният защитник Муриьо откри резултата, след като мощно нахлу и по диагонала прати топката в долния ляв ъгъл. Форест продължи да доминира през първата част и две минути преди края й стигна до второ попадение. Морган Гибс-Уайт центрира от корнер близо до гредата, за да може Игор Жезус да вкара с глава отблизо и да отбележи седмия си гол в Лига Европа за сезона.

Нападателят на Фенербахче Сидики Шериф се опита да върне тима си в мача и в първата минута на второто полувреме затрудни максимално вратаря Ортега, но само след малко дойде ред и на Морган Гибс-Уайт да вкара, този път след подаване на Игор Жозе.

Белгийският Генк си поздрави с категоричен успех в Загреб най-вече благодарение на ранните попадения на силно подценяваният капитан Брайън Хайнен на Закария Ел Уахди. Хайнен вкара с глава в далечния ъгъл след смъртоносен корнер на Константинос Карецас. Само шест минути по-късно Йосип Мишич от домакините загуби топката, даде шанс на Карецас да се откъсне и да попаде на Ел Уахди за 0:2.

Динамо намали чрез Дион Бельо, но проливният дъжд затрудняваше максимално техничните хървати. Генк сякаш реши спора в последната минута, когато Ел Уахди засече подаване на Даан Хейманс.

В Берген Болоня вкара ранен гол, като в 8-ата минута Сантяго Кастро се разписа и това не се промени до края на срещата. Опитите на норвежците да стигнат до равенство не дадоха резултат.

В друг мач, игран по същото време, Селта Виго се наложи над ПАОК с 2:1.

Реваншите в плейофния кръг на турнира Лига Европа щe се играят след седмица, на 26-и февруари.