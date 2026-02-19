БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в...
Чете се за: 01:37 мин.
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта...
Чете се за: 01:45 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нотингам Форест и Генк постигнаха убедителни победи като гости в Лига Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Запази

Обзор на ранните мачове в турнира.

Нотингам Форест
Снимка: БТА
Слушай новината

Гостите спечелиха всичките четири мача от ранната сесия в турнира Лига Европа, като особено убедителни бяха отборите на Нотингам Форест и Генк.

Англичаните стигнаха до лесна победа при гостуването си на Фенербахче и се поздравиха с 3:0. Белгийският Генк пък рано взе преднина над Динамо Загреб и в крайна сметка си тръгна с 3:1.

Край Босфора имаше сантиментален момент за треньора на гостите Витор Перейра само до първия съдийски сигнал, припомняйки си периода в турския тим. В 21-ата минута десният защитник Муриьо откри резултата, след като мощно нахлу и по диагонала прати топката в долния ляв ъгъл. Форест продължи да доминира през първата част и две минути преди края й стигна до второ попадение. Морган Гибс-Уайт центрира от корнер близо до гредата, за да може Игор Жезус да вкара с глава отблизо и да отбележи седмия си гол в Лига Европа за сезона.

Нападателят на Фенербахче Сидики Шериф се опита да върне тима си в мача и в първата минута на второто полувреме затрудни максимално вратаря Ортега, но само след малко дойде ред и на Морган Гибс-Уайт да вкара, този път след подаване на Игор Жозе.

Белгийският Генк си поздрави с категоричен успех в Загреб най-вече благодарение на ранните попадения на силно подценяваният капитан Брайън Хайнен на Закария Ел Уахди. Хайнен вкара с глава в далечния ъгъл след смъртоносен корнер на Константинос Карецас. Само шест минути по-късно Йосип Мишич от домакините загуби топката, даде шанс на Карецас да се откъсне и да попаде на Ел Уахди за 0:2.

Динамо намали чрез Дион Бельо, но проливният дъжд затрудняваше максимално техничните хървати. Генк сякаш реши спора в последната минута, когато Ел Уахди засече подаване на Даан Хейманс.

В Берген Болоня вкара ранен гол, като в 8-ата минута Сантяго Кастро се разписа и това не се промени до края на срещата. Опитите на норвежците да стигнат до равенство не дадоха резултат.

В друг мач, игран по същото време, Селта Виго се наложи над ПАОК с 2:1.

Реваншите в плейофния кръг на турнира Лига Европа щe се играят след седмица, на 26-и февруари.

Свързани статии:

Селта взе минимален, но ценен аванс срещу ПАОК
Селта взе минимален, но ценен аванс срещу ПАОК
Кирил Десподов не взе участие в мача, тъй като продължава...
Чете се за: 01:30 мин.
#УЕФА Лига Европа 2025/26

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
3
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
4
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което...
Язовир "Копринка" след снеговалежите - има ли опасност от преливане?
5
Язовир "Копринка" след снеговалежите - има ли опасност от...
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
6
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: Футбол

НА ЖИВО: Лудогорец - Ференцварош 1:1
НА ЖИВО: Лудогорец - Ференцварош 1:1
Кристъл Палас стигна до равенство в гостуването си на Зрински Мостар Кристъл Палас стигна до равенство в гостуването си на Зрински Мостар
Чете се за: 01:40 мин.
Селта взе минимален, но ценен аванс срещу ПАОК Селта взе минимален, но ценен аванс срещу ПАОК
Чете се за: 01:30 мин.
От Левски се преклониха пред паметта на Апостола От Левски се преклониха пред паметта на Апостола
Чете се за: 00:27 мин.
ПФК Левски поднесе цветя пред паметника на Васил Левски (ГАЛЕРИЯ) ПФК Левски поднесе цветя пред паметника на Васил Левски (ГАЛЕРИЯ)
Боримиров: Носим името на Апостола и това само по себе си говори за голяма отговорност Боримиров: Носим името на Апостола и това само по себе си говори за голяма отговорност
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски (ГАЛЕРИЯ)
Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа? Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Протест в центъра на София с искане за справедливост за убитата Евгения Протест в центъра на София с искане за справедливост за убитата Евгения
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Конкурсът за генерален директор на БНТ: Четирима от общо петима...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Предупредиха жителите на Елхово за опасно покачване на нивото на...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ